Quem é Arthur O Urso, adepto do poliamor que disse ter sido traído

Em 2023, ele chamou atenção por construir a "Mansão do Amor Livre" gravar nela o reality erótico "Mansão do Urso". Em João Pessoa, a casa conta com um "quarto do fetiche", "sala de swing", um ambiente para transmissões ao vivo e uma cama de seis metros.

Após fazer uma harmonização íntima em setembro, Arthur disse recentemente que pretende reverter o procedimento. "Prefiro como era antes. Reconheço que exagerei. Fiz por impulso e, olhando agora, vejo que não era necessário", afirmou.

Em maio, ele afirmou que está estudando para se tornar juiz de futebol. O influenciador disse que buscou a Federação Paraibana de Futebol e iniciará estudos para se tornar árbitro ainda neste ano. "Em sequência, eu quero me especializar e partir para Rio de Janeiro e São Paulo".