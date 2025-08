Paolla Oliveira relembra cena seminua em minissérie: 'Quase foi cortada'

Paolla Oliveira, 43, relembrou a cena em que apareceu seminua na minissérie "Felizes para Sempre?" (2015).

O que aconteceu

A atriz comentou o trabalho em entrevista ao Extra. "Eu estava fazendo muitas novelas e queria algo diferente. A primeira coisa que me perguntaram foi se eu aceitaria fazer um teste. Topei na hora. Foram os primeiros movimentos de uma Paolla destemida."