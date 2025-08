Murilo Huff compra vaca de R$ 17 milhões: 'Meus olhos brilharam'

Murilo Huff, 29 se tornou sócio de uma vaca da raça Nelore, a Íris 8 FIV, durante o Leilão Raridades, em Ribeirão Preto (SP). O animal é avaliado em R$ 17 milhões.

O que aconteceu

A entrada do cantor no agronegócio com a aquisição por meio de uma de suas marcas, a Nelore Huff. Huff se tornou sócio ao lado de outras quatro empresas.

Em entrevista ao Globo Rural, ele comentou a decisão. "Foi um momento de muita euforia e orgulho, pois se trata de uma das vacas mais cobiçadas do Brasil e do mundo, com vários recordes em pista. Além disso, é uma grande reprodutora e tem diversos filhos campeões. Então, com certeza, vai contribuir nos nossos cruzamentos".