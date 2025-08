A morte trágica da esposa de Liam Neeson, suposto affair de Pamela Anderson

O ator Liam Neeson, que estaria namorando a colega de elenco Pamela Anderson, perdeu a esposa, a também atriz Natasha Richardson, em um acidente de esqui há quase 16 anos.

O que aconteceu

Filha da atriz Vanessa Redgrave e do diretor Tony Richardson, Natasha construiu uma carreira sólida no teatro e no cinema. Ela venceu o prêmio Tony em 1998 por sua atuação no musical "Cabaret" e estrelou filmes como "O Pai da Noiva" (1991), "Seis Graus de Separação" (1993), "Operação Cupido" (1998) e "Encontro de Amor" (2002).

Natasha conheceu Liam Neeson em 1993 durante a peça "Anna Christie", na Broadway, e se casou com ele no ano seguinte. Eles tiveram dois filhos: Micheál, em 1995, e Daniel, em 1996, segundo o jornal britânico The Guardian.