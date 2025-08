Ex-ator global em coma tem piora; família pede doação de sangue

Ontem, a direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge informou que o estado de saúde dele é grave.

A notícia da internação do ator foi confirmada no domingo, pela família de Mauricio em suas redes sociais. "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica."

Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa.

Ator, diretor e escritor, Mauricio Silveira atuou em novelas da TV Globo como "Paraíso Tropical" (2007), "Sete Pecados" (2007), "Insensato Coração" (2011). Além disso, também esteve no elenco de novelas da Record, como "Balacobaco" (2012) e série "Reis" (2022). Atualmente, está focado em seu trabalho no teatro.