Família atualiza estado de ex-global: 'Intubado e respirando por aparelhos'

No momento, ele está em vigilância pós operatória, no CTI.

A família informa que soltará um novo comunicado caso haja alguma mudança no estado de saúde de Mauricio. "Agradecemos as mensagens de apoio."

Ontem, a amiga Alessandra Xavier havia informado que Mauricio piorou. "Ele teve uma piora e ele tá precisando de doação de sangue por urgência. Qualquer tipo sanguíneo é válido, tá? Quem por algum acaso de saúde ou questões de saúde não puder doar, repassa esse vídeo para quem possa doar. Isso também já ajuda pra caramba".

Caso

A notícia da internação do ator foi confirmada no domingo, pela família de Mauricio em suas redes sociais. "Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica."