Marina: 'Estamos perdendo dimensão de que somos sustentados pela natureza'

A COP30 acontece em um contexto desafiador, em que a maior potência econômica e bélica do planeta [Estados Unidos] sai do Acordo de Paris. Tudo isso faz com que o contexto seja mais difícil. A COP30 não tem outra alternativa que não seja fazer um grande mutirão, que tem de decidir que a partir de agora não tem mais o que protelar.

Ela também disse como lida com os episódios de agressão que sofreu no Congresso Nacional e refletiu sobre o peso simbólico desses ataques. Para a política, resistir passa por não reproduzir as mesmas violências e buscar formas de se reorganizar diante da hostilidade.

Política é insistência. A vida é persistência, é insistência. Tem uma primeira resistência: não usar as mesmas armas. Quando você tenta usar a mesma arma, você já está perdendo. Aquele dia que teve aquela agressão no Senado, e depois se repetiu na Câmara, quando eu sai de lá eu tive uma audiência com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ter recebido uma onda de solidariedade em seguida ajuda a reorganizar.

Em maio, a ministra abandonou uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após uma série de embates tensos — inclusive com senadores da base do governo Lula (PT)—, e de ofensas machistas. Plínio Valério (PSDB-AM) disse que ela não merecia respeito.

Marina falou da importância de se reconhecer a floresta como um espaço de pertencimento e sabedoria. Ao refletir sobre os desafios atuais da humanidade em relação à natureza, ela enfatizou a desconexão crescente entre as pessoas e o meio que as sustenta.