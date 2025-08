Vencedor do BBB anuncia luta contra Popó: 'A luta de um campeão'

Diego exaltou Popó. "Vou enfrentar um tetracampeão mundial. Um monstro do esporte. Um homem que carrega respeito, história, glória. Mas quando o gongo tocar, não seremos lenda e promessa. Seremos dois homens. E ele vai ter que me olhar nos olhos… e me respeitar. Sentir que eu voltei. Mais forte. Mais humano. Mais real."

O campeão do BBB 7 contou que se dedicará 60 dias ao treinamento para a luta,

Em suas redes sociais, Popó compartilhou um vídeo do momento em que soube do desafio e o aceitou. "Aceito o desafio. Não precisa dar peso não. Venha no peso que você tiver, Alemão. Agora o velhinho com 50 anos vai bater no Alemão. Relaxe."