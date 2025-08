Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme; entenda

Justin disse que a notícia quase o fez desistir da turnê por atrapalhar o seu desempenho. "Me vi diante de uma decisão pessoal: parar de fazer turnê? Ou continuar e dar um jeito. Decidi que a alegria que a performance me traz supera em muito o estresse momentâneo que meu corpo estava sentindo. E fico muito feliz por continuar".

O que é a doença?

Lyme é causado por uma infecção provocada devido a um tipo de bactéria transmitida por carrapatos. Os sintomas da doença incluem: febre, dores no corpo, cabeça e articulações, problemas neurológicos como meningite, paralisia facial temporária, dormência e fraqueza nos membros. Em casos mais avançados, pode haver inflamação nos olhos, arritmia, hepatite e fadiga intensa.

Se você já teve essa doença ou conhece alguém que teve, então sabe: viver com isso pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental quanto fisicamente Justin Timberlake

A doença de Lyme tem cura? Sim. Mas, os pacientes podem sentir alguns sintomas da doença mesmo após curadas. O tratamento é feito com antibióticos orais por até 14 dias. Em casos mais graves ou com sintomas neurológicos, pode ser necessário o uso de antibióticos intravenosos, administrados no hospital.