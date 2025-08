Jornalista Adriana Perroni é internada com celulite facial; entenda

Adriana Perroni, jornalista da Record, contou que foi diagnosticada com celulite facial e ficou internada para tratamento.

O que aconteceu

Adriana publicou um vídeo em suas redes sociais alertando para a doença. "Algumas semanas, senti um caroço perto do olho esquerdo, mas não dei bola. Dias depois, ele começou a se espalhar, a região começou a inchar e antibióticos não resolveram."

A jornalista contou que descobriu a celulite facial e foi internada. "Celulite? no rosto? Eu nunca tinha ouvido falar em celulite facial até que precisei ser internada por causa dela. Foram dias difíceis, com antibiótico, homecare e um susto que me tirou do ar por duas semanas. Mas também foi um tempo de aprendizado e cuidado."