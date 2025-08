Censurado na ditadura, filme 'Iracema: Uma Transa Amazônica' continua atual

Se em Veneza não houveram representantes brasileiros, no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2025 o cenário foi diferente. A grande aposta do ano para o Brasil, "O Agente Secreto" (Kleber Mendonca Filho), foi anunciado para concorrer na Special Presentations do festival, que acontece entre os dias 4 e 14 de setembro.

"Essa é uma mostra só com júri popular, o que é muito importante", avalia Vitor Búrigo. "O Brasil já foi premiado algumas vezes lá, e é uma janela maravilhosa para um filme que é nosso".

Essa votação do público de Toronto é muito importante; dá uma visibilidade para o filme, porque vem da aprovação do público. E o público de Toronto é muito cinéfilo, muito apaixonado por cinema Vitor Búrigo

Além de "O Agente Secreto", que já recebeu os prêmios de melhor ator e melhor direção em Cannes, o Brasil marca presença em Toronto com outro filme: "Noviembre" (Tomás Corredor), que relata um ataque à Suprema Corte da Colômbia em 1985. O filme é uma coprodução da Colômbia, México, Noruega e Brasil, feito com uma produtora gaúcha —a Vulcana Cinema. Além disso, há vários brasileiros da equipe do longa.

Novos títulos —inclusive brasileiros— ainda podem ser anunciados para o festival nos próximos dias.

