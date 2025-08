Gominho revela affair com participante de reality de Deborah Secco: 'Afeto'

Gominho, 36, admitiu estar vivendo um affair com Hélyo Felipe Borges, 25.

O que aconteceu

O influenciador digital abriu o jogo ao responder o questionamento de um seguidor sobre sua relação com o modelo. "E o Gominho com o Hélyo Felipe? Amizade ou affair?", indagou um internauta, no X (antigo Twitter). "Amizade, affair e afeto", esclareceu Gominho. "A gente se ama! Sempre questionamos que onda é essa que temos, que engloba tudo isso. Um sentimento de amizade, com plus infinitos de afetos e 'coisuxas'. A gente se encontrou na rua e tá vivendo a vida bem. É meio isso."

Os dois têm aparecido com frequência juntos nas redes sociais. Recentemente, viajaram juntos para Itaiaia, no Rio de Janeiro, onde fizeram trilha e curtiram uma cachoeira — com direito à divulgação de registros do passeio na web.