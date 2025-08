Flip: A história de solidão e amor adaptada na Netflix com Rodrigo Santoro

As gravações do longa foram realizadas em belos cenários brasileiros, como Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e Iguatu, na Chapada da Diamantina, na Bahia. Além de Rodrigo Santoro, o elenco conta com nomes como Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad.

A previsão é que o filme chegue à Netflix ainda em 2025.

Mesa 'O Filho de Mil Homens' - do Livro às Telas

Onde: Esquina Piauí + Netflix (rua Dr. Pereira 139 - centro histórico)

Quando: 1º/08 - 17h30

Mesa 'Escritor de Dois Mundos - Valter Hugo Mãe'

Onde: Auditório da matriz

Quando: 1º/08 - 13h30

*Repórter de Splash viajou a convite da Motiva, patrocinador e parceiro oficial de mobilidade da Flip 2025