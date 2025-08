Fã convidada pra camarim de Zezé Di Camargo revela detalhes do encontro

Ela comentou a repercussão após publicar o momento em suas redes. "Foi surreal, começou a chegar várias mensagens. Fiquei feliz por um lado, porque a gente não imagina. Mas por outro lado, teve polêmica com a Graciele, que eu sou fã e tenho todo respeito."

Questionada se ficaria com Zezé se ele estivesse solteira, ela ressaltou o respeito que tem pela família do ídolo. "Eu estou solteira. Quando as pessoas estão solteiras e tem a oportunidade de se conhecer, com certeza. Mas ele tem uma família linda e eu respeito isso com todo o carinho possível."

Julyenne disse que tentará ir aos próximos shows do cantor. "Não sei se ele vai lembrar, mas depois que o vídeo viralizou, acho que ele vai lembrar sim."

Ida ao camarim

Em suas redes, após o momento viralizar, Julyenne esclareceu que teve acesso ao camarim de Zezé, no último final de semana, após pedir ao artista uma foto. Com o aval do famoso, a estudante foi levada ao local por um dos seguranças para conseguir o desejado clique.