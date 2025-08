Êta Mundo Melhor! hoje (1º): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (1º) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Estela questiona a presença de Celso na casa de Zulma. Lúcio aceita aumentar o salário de Dita e a recontrata como cantora na rádio. Estela decide dar aulas para as crianças no casarão de Zulma, e afirma que todos reconstruirão o local juntos. Sônia decide trabalhar no dancing, e Margarida aprova. Asdrúbal convida Margarida para jantar. Maria Divina sugere que Medeia vá para São Paulo atrás de Asdrúbal. Estela recebe um bilhete misterioso, e Anabela nota o nervosismo da irmã. Candinho pede ajuda a Samir para presentear Dita, mas o menino acaba comendo os doces da cantora.