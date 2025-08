Dança dos Famosos: Globo convoca ex-participantes para show; veja lista

Além de revelar o elenco da temporada 2025 do Dança dos Famosos, o Domingão com Huck também vai promover o reencontro de participantes de edições passadas para show especial.

O que vai acontecer

Participantes das últimas edições vão se reunir em uma apresentação de abertura. Splash divulga com exclusividade quem são os "exs-Danças" confirmados: Gil do Vigor, Xande de Pilares, Rafa Kalimann, Carla Diaz, Belo, Lucy Alves, Thalita Morete, Lexa, Barbara Reis, Juliano Floss, Klara Castanho, MC Daniel e Samuel de Assis.

Campeãs das últimas edições também vão estar no palco. Tati Machado, Priscila Fantin e Vitória Strada conversam com Huck e dão as boas-vindas aos novos dançarinos.