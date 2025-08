Cariúcha corrige advogada ao vivo no SBT: 'Essa palavra é muito racista'

A advogada usou o termo "denegrir" e Cariúcha a corrigiu imediatamente. "Doutora, desculpa por interromper, mas a gente não usa mais essa palavra denegrir. Essa palavra denegrir é uma palavra muito racista. Peço que a senhora não utilize mais essa palavra, por gentileza".

Gaby Cabrini aconselhou Márcia a substituir "denegrir" por "difamar".

"Denegrir" é uma palavra racista?

Existe um impasse no significado da palavra: "Denegrir" tem origem no latim denigrare", que significa "tornar escuro". Esse também é um dos significados da palavra "denegrir" ou "denigrir" no dicionário Michaelis: "ficar ou fazer ficar escuro".

No entanto, para quem aponta o racismo no termo, o problema não está na etimologia, nem no significado literal: está no sentido figurado. A segunda definição de "denigrir" no Michaelis é a seguinte: "Manchar(-se) a reputação".

Diferentemente de outros termos racistas que costumavam fazer parte do vocabulário corriqueiro, como "mulata" ou "serviço de preto", a história de "denegrir" não está diretamente ligada à escravidão. Isso não significa que não é racista.