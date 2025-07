Wandinha vai voltar: veja lista dos novos lançamentos da Netflix em agosto

A primeira novidade que ficará disponível no streaming é a terceira temporada de "Match Perfeito". A série que reúne solteiros cobiçados dos reality shows da Netflix sai no dia 1º.

A segunda temporada de "Casamento às Cegas: Reino Unido" vai ser liberada para o público em 6 de agosto. Emma e Matt Willis apresentam a versão britânica do reality show.

Entre os filmes, uma das apostas será lançada na reta final do mês. "O Clube do Crime das Quintas-Feiras" é uma adaptação do livro de Richard Osman e chega às telas no dia 28.

As novidades da Netflix em agosto

Séries