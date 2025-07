Venus x Venus: entenda confusão de podcasts após gafe de Camila Fremder

Yas Yassine, apresentadora do podcast Venus, acusa o podcast Venus Day Talks de usar o nome "Venus" indevidamente. A história surgiu após a podcaster Camila Fremder revelar que confundiu os dois podcasts e ter dado entrevista ao Venus Day Talks pensando que havia sido convidada para o Venus.

Camila Fremder revelou confusão entre podcasts

Fremder, apresentadora do podcast "É Noia Minha?", disse que foi ao Venus Day pensando que iria ao Venus Podcast. Ela recebeu uma lista de convites para podcasts e, ao ver o nome Venus, aceitou imediatamente porque já conhecia Yassine. "Eu falei: 'Eu conheço, eu sigo, já assisti, marca lá'", disse.

Ao chegar no local, estranhou o estúdio, mas só percebeu que era de fato outro podcast quando a gravação começou. "Aí eu comecei a entender que eu não sabia onde eu tava e comecei a buscar pistas.[...] Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço, uma caneta com o nome do podcast que eu conheço, um caderno tinha o nome do podcast que eu conheço. E embaixo tinha algo do tipo: 'Uma conversa da mulher madura'. Aí que percebi: 'Eu não tô onde eu acho que eu tô'", contou Camila.