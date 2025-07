'Três Graças': Pedro Novaes foca sotaque paulista e 'guarda Beto na gaveta'

Pedro Novaes, 28, mal deixou o figurino de Beto, mocinho de "Garota do Momento", e já está encarando um novo desafio: encarnar Leonardo Ferette, filho do vilão Santiago Ferette (Murilo Benício), em "Três Graças" (TV Globo). A próxima novela das nove tem estreia prevista para outubro, mas as gravações já estão acontecendo em São Paulo e nos Estúdios Globo, no Rio.

Em entrevista exclusiva a Splash durante uma gravação noturna na Sala São Paulo, Pedro contou como é emendar dois grandes trabalhos e como está se preparando para viver o novo personagem.