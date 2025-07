Tom Brady manda 'indireta' para Gisele ao refletir sobre criação dos filhos

Ler histórias para dormir e ajudar seus filhos com a lição de casa não são as únicas maneiras de ser um ótimo pai. Nem ganhar Super Bowls ou ser escolhido MVP ["Most Valuable Player", ou Melhor Jogador da Temporada].

O jogador defende que seus esforços para ser um ótimo jogador tiveram um impacto nos seus filhos. "Estar lá todos os dias, fazer o que fosse necessário para melhorar, para ter sucesso, para ser um exemplo, para prover. Isso certamente teve um impacto", disse.

Antes do divórcio, Gisele lamentou a decisão de Brady de "cancelar" a aposentadoria e voltar aos campos. "Esse esporte é muito violento, temos filhos e eu gostaria que ele fosse mais presente", disse, em entrevista à revista Elle, publicada cerca de um mês antes de os dois anunciarem a separação em 2022. "Eu fiz minha parte, que é estar ao lado do meu marido. Eu me mudei para Boston e foquei em criar um casulo, um ambiente amoroso, onde meus filhos pudessem crescer, além de estar lá, apoiando [Tom] e seus sonhos", disse a supermodelo na ocasião.