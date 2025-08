Veronesi defende força da vida comum: 'Pessoas são quase todas ordinárias'

O escritor falou também sobre a relação emocional dos leitores com seus livros. "Depois que termino de escrever um livro, ele não me pertence mais. É muito difícil administrar as coisas que outras pessoas vão experimentar", disse.

Por mais que nós tenhamos diferentes pontos de vista e venhamos de lugares diferentes, tem algo que nos conecta. A gente gosta de ser amado, de amar, de vencer na vida, temos medo. Existe uma linguagem comum a cada uma das pessoas.

Com mais de 20 mil exemplares vendidos, "O Colibri" rendeu a Veronesi o Prêmio Strega —o mais importante da literatura italiana. Ele alcançou o mesmo reconhecimento por "Caos Calmo" (2007), traduzido em mais de vinte idiomas e adaptado para o cinema.

Para a curadora da Flip, Ana Lima Cecílio, o sucesso do autor está na prosa inventiva e na habilidade de alternar entre humor e melancolia: "Acredito que o sucesso de Veronesi vem da invenção de uma prosa que não tem medo de abarcar várias formas de narrar".

Flip 2025