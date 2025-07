Roberta Miranda explica agressão a homem que invadiu palco: 'Ação e reação'

Roberta Miranda, 68, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o vídeo em que aparece dando um soco e um chute num homem que invadiu o palco de seu show.

O que aconteceu

Ela diz que se assustou quando a mão do homem bateu no seu rosto. Assim que o homem subiu no palco, um segurança o derrubou. "Ele levanta e bate com a mão, e eu me assustei. Ação e reação. Foi a reação que eu tive", explica a cantora.