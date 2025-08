Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 1/8 a 9/8

Ivan resiste à chantagem de Odete. Raquel sugere a Ivan para os dois esperarem a situação com Heleninha se acalmar para ficarem juntos. Pascoal aceita trabalhar à noite no bar de Vasco. Solange sente vontade de ser mãe e sugere que Sardinha seja seu doador. Odete tenta subornar Fernanda para deixar Tiago, e Eunice confronta Odete. Renato nota a relação estremecida entre Solange e Sardinha. Ivan confessa a Heleninha que ainda gosta da Raquel.

Sábado, 2 de julho

Heleninha fica arrasada diante de Ivan. Tiago avisa a Marco Aurélio que decidiu cursar Economia para se tornar independente financeiramente da família. Marco Aurélio se incomoda com a admiração de Mário Sérgio por Leila. Renato se surpreende ao saber do interesse de Solange em ser mãe por meio de produção independente. Ivan conta a Raquel que seu casamento com Heleninha acabou. Afonso avisa a Odete e Celina que está preocupado com Heleninha. Sardinha flagra Fátima e César juntos no apart hotel. Odete comenta com Walter que Ivan precisa voltar para Heleninha. Odete procura Raquel.

Segunda, 4 de julho

Raquel expulsa Odete de sua casa. Odete garante a Walter que acabará com a empresa de Raquel. Sardinha conta a Solange que viu Maria de Fátima com César. Consuêlo se preocupa quando Raquel lhe pede para não revelar a Odete que Celina é sócia da Paladar. Consuêlo entrega a pesquisa que fez sobre a Paladar a Odete. Odete exige que Maria de Fátima apague o post que fez na TCA. Raquel e Ivan passam uma noite juntos em um hotel. Eugênio conta a Celina e a Odete que Maria de Fátima postou um vídeo dizendo que foi censurada. Odete confronta Maria de Fátima.

Terça, 5 de julho