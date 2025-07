Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 1/8 a 9/8

Celso tenta dissuadir Candinho da ideia de oferecer uma festa a Samir, e pede ajuda a Zulma e Zenaide. Simbá afirma a Samir que ele jamais encontrará seu pai. Candinho organiza a festa de Samir com Asdrúbal, Picolé e Quitéria. Dita afirma a Margarida que não quer mais saber de Candinho. Ernesto se livra do guarda-roupas e ameaça Zulma e Celso. Zulma permite que Samir e as crianças vão à festa organizada por Candinho, mas exige acompanhá-las. Margarida desconfia do suposto namoro de Lauro e Sônia. Maria Divina se vinga de Cunegundes. Zulma e Zenaide são acusadas de roubo em uma loja.

Quarta, 6 de agosto

Zulma e Zenaide escapam da polícia. Asdrúbal e Candinho afirmam que Celso está apaixonado por Estela. Zulma orienta as crianças a furtarem pertences de Candinho, e Samir os proíbe. Tamires exige que Ernesto lhe repasse o dinheiro que ganha de Mirtes. Francine alerta Mirtes sobre Ernesto. Olga convence Araújo a comprar um carro novo com dinheiro desviado da fábrica. As crianças se divertem na festa de Samir. Zulma rouba o camafeu de Candinho com a foto de sua mãe para culpar Samir. Cunegundes se desentende com Medeia. Zulma arma para que Samir seja acusado de roubo na festa.

Quinta, 7 de agosto

Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.

Sexta, 8 de agosto