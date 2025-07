Qual novela tinha o Cadeirudo? Personagem icônico atacava mulheres

Há quem relacione o personagem com a novela "Tieta". Entre as razões para isso está o fato de Betty Faria, intérprete da personagem-título de "Tieta", também ter destaque em "A Indomada". Além dela, Ary Fontoura está no casting das duas novelas.

Na história de "A Indomada", o Cadeirudo assombrava as mulheres da região. Ele tinha um andar característico e atacava as vítimas em noites de lua cheia.

Personagem se tornou uma "febre" na época. No final da novela, revelou-se que a beata Lurdes, vivida por Sônia de Paula, era a pessoa por trás do Cadeirudo, chocando todos da cidade.

O cadeirudo de "A Indomada" Imagem: Reprodução/YouTube

'A Indomada' compõe Projeto Originalidade

"A Indomada" foi disponibilizada em seu formato original no Globoplay em fevereiro. A novela já estava no streaming, mas foi incluída no Projeto Originalidade, que atualiza as obras clássicas já disponíveis no catálogo com melhores resoluções, aspecto original e com todas aberturas e vinhetas.