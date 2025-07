Novo filme de 'Invocação do Mal' terá caso que encerrou carreira dos Warren

Warner Bros. divulgou hoje o último trailer de "Invocação do Mal 4: O Último Ritual", filme que encerrará a saga baseada nos casos reais de Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais. O vídeo destaca o caso final da dupla, que teria marcado o fim de suas atividades no mundo sobrenatural.

O longa marca a despedida de Patrick Wilson e Vera Farmiga, que interpretaram o casal Warren nos três filmes anteriores da saga. A produção também contará com Ben Hardy e Mia Tomlinson.

Criada por James Wan (diretor de "Jogos Mortais" e "Aquaman"), a série se consolidou como uma das sagas de terror mais lucrativas da última década. Os dois primeiros filmes, com orçamentos modestos (US$ 20 milhões e US$ 40 milhões, arrecadaram mais de US$ 640 milhões juntos. Já o terceiro, lançado durante a recuperação pós-pandemia, faturou US$ 206 milhões.