'Ninguém é santo': músico descobriu aos 32 que era filho de Paulo Leminski

A vida do músico Paulo Leminski Neto, também conhecido como Luciano "Lucky" da Costa, mudou profundamente em 2001, aos 32 anos, quando uma biografia revelou que o poeta Paulo Leminski era seu pai. A informação desencadeou uma série de controvérsias familiares e legais, que persistem até hoje.

Nascido em Curitiba em 31 de janeiro de 1968, o registro original de "Lucky" indicava Paulo Leminski Neto como seu nome. No entanto, até a publicação da biografia "O Bandido que Sabia Latim", ele acreditava que se chamava Luciano da Costa.

A mãe, Nevair de Souza, e o marido, Ivan da Costa, o registraram novamente em 1976, quando decidiram matriculá-lo em uma escola. "Durante 8 anos, eles me chamaram de Kiko ou 'menino', e me privaram do convívio com outras crianças", contou o músico, ao UOL, em 2021.