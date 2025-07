Na Flip, Gabeira cita omissão ruralista em debate ambiental: 'Fica difícil'

Gabeira citou a omissão da bancada ruralista na Câmara. Para o comentarista, os deputados continuam colocando a produção como prioridade —independentemente das consequências ambientais.

O que se valoriza mais é o lucro e a acumulação material. As pessoas continuam achando que a felicidade é produzida pelo acúmulo de bens materiais. Se você falar hoje para os ruralistas da Câmara dos Deputados eles vão dizer que o importante é produzir, e não importa muito para a gente o que vai acontecer com o meio ambiente.

Debate partiu do livro 'Costa Norte' (Edições Sesc), do fotógrafo João Farkas Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

O debate partiu do livro "Costa Norte" (Edições Sesc), do fotógrafo João Farkas. Eles conversaram sobre os 2,5 mil quilômetros aproximados da costa norte brasileira.

Eu acho o Brasil uma coisa fascinante. Eu acho que ser fotógrafo no Brasil é um grande privilégio. Imagina ser fotógrafo na Suíça. Deve ser chato. O Brasil com todas as suas contradições, com essa história de exclusão, que ao mesmo tempo produziu a cultura negra, tão vitoriosa de alguma forma, apesar de toda essa história de opressão, esse território magnífico que nós temos. João Farkas, fotógrafo

A mediação foi da jornalista Maria Zulmira de Souza, idealizadora do Repórter Eco, da TV Cultura.