Mulher de Arlindo Cruz compartilha foto do cantor internado em UTI

Ao jornal Extra, Babi detalhou que o marido parou de responder aos estímulos após sete anos do AVC. "Ele está numa fase em que está sem interação, num mundinho dele. A pele dele está toda preservada, sem nenhuma escara, mas a parte neurológica está muito profunda. Dói demais vê-lo assim".

Ela afirmou que acreditou que um milagre ajudaria o marido a se levantar da cama e retomar sua vida. "Tive essa esperança na terceira cirurgia da cabeça do Arlindo (foram cinco no total). Mas o neurocirurgião que operou ele, já na segunda cirurgia, me disse: 'Babi, vai viver sua vida, porque ele não volta mais'. Como eu sou uma mulher muito espiritualizada, acreditei por um tempo em milagre, só que depois, além do AVC, veio a hidrocefalia e fechou o diagnóstico dele."