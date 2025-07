Funcionário de Gusttavo Lima morre em acidente de trânsito em Goiás

Marcos Ribeiro da Silva, 41, funcionário do cantor Gusttavo Lima, morreu na noite de ontem após sofrer um acidente de trânsito. A informação foi confirmada pela equipe do músico.

O que aconteceu

Acidente de trânsito aconteceu na Rodovia GO 020, em Bela Vista de Goiás (GO). "Estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos neste momento de dor", diz a nota oficial da equipe do músico enviada a Splash.

Assessoria de Gusttavo Lima acompanha o andamento das investigações. "Ressaltamos que, desde o ocorrido, estamos acompanhando os trabalhos das autoridades competentes, que apuram as causas do acidente. Agradecemos o apoio e solidariedade de todos neste momento delicado". Marcos era funcionário da Fazenda Balada, espaço em que o cantor mantém uma mansão.