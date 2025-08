Mara causa climão com Rachel Sheherazade: 'Silvio te deu oportunidade'

Mara Maravilha, 57, e Rachel Sheherazade, 51, tiveram um breve climão durante a participação da jornalista na atração da cantora no Programa Maravilha, na Rede Gospel.

O que aconteceu

A tensão tomou conta da entrevista no momento em que Mara relembra sua passagem pelo SBT e decide saber da vida da convidada. "Não quero te constranger, mas preciso perguntar: você se arrepende de algo na sua carreira?."

Rachel, por sua vez, evitou falar de problemas com o canal de Silvio Santos. "Não. Tudo que fiz foi com o coração e faria novamente", disse ele. Mara, mais uma vez, insiste no tema e cita Silvio Santos.