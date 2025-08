Lucas Buda exibe antes e depois de perder 10 kg em 15 dias: 'Nova fase'

Lucas Buda, 31, conseguiu perder 10 kg em 15 dias graças a um acompanhamento médico especialmente adaptado às suas necessidades.

O que aconteceu

O influenciador digital contou que não costumava ter problemas com a própria imagem, mas isso mudou após deixar o BBB 24 (Globo). "Vocês sabem que eu não gosto de me expor. No BBB, eu não tinha problema com meu corpo, mas após sair de lá e me deparar com uma enxurrada de comentários sobre meu corpo/aparência, decidi me preservar. De lá para cá, nunca mais apareci publicamente sem camisa", recordou ele, em post no Instagram.

Lucas decidiu perder peso após começar a sentir dificuldade em tarefas banais do dia a dia, como praticar esportes e até amarrar seus cadarços. "A realidade é que tarefas que antes eram fáceis começaram a se tornar difíceis: amarrar o sapato, jogar capoeira, jogar futebol... Meu corpo começou a ficar disfuncional, e aí foi hora de procurar ajuda."