Lana Del Rey compartilha foto inédita de seu casamento com Jeremy Dufrene

Lana Del Rey, 40, resgatou hoje em sua redes sociais uma foto inédita de seu casamento com Jeremy Dufrene, 56, celebrado há quase um ano.

O que aconteceu

Na imagem, a cantora contempla o guia turístico diante do altar, com semblante apaixonado. Aparece também o pastor Judah Smith, celebrante da cerimônia — a quem Lana fez questão de marcar no post, assim como sua esposa, Chelsea Smith.

Os seguidores de Del Rey se emocionaram com o registro. "A imagem do amor", definiu uma internauta, nos comentários da publicação. "O dia mais especial", enalteceu outra. "Isso é tão lindo, Lana! Estou chorando", comoveu-se uma terceira.