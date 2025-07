'Convencemos o SBT que o João Silva é o cara', diz diretor de novo programa

Segundo João Silva, a atração promete mistura de conteúdo para contar com público jovem e veterano. O quadro "Duelo de Gerações" é o trunfo para prender a atenção do família brasileira. "É um game onde a geração mais nova que responde o time raiz e tá superdivertido. Tem debate também dentro desse quadro. No piloto, a gente debateu se o homem deve pagar sempre o jantar".

Esse é um formato nacional e do SBT. O João chega entrando um formato valorizando a produção nacional. A gente arrisca. Ele é o apresentador mais jovem do Brasil. O João vem trazendo uma produção original. Cris Gomes

Cris Gomes, que é diretor de João Silva há cinco anos e já trabalhou com Faustão, pontua que o jovem apresentador chega ao seu novo desafio buscando a consolidação. "Vocês vão ver um João leve, coração aberto, com fome de aprender, de estar se aperfeiçoando. A cada sábado é um João diferente, porque ele aprende a cada gravação e relação com os profissionais".

Ele leva isso muito a sério, tem essa característica. Tive a honra de estar com ele pela primeira vez aos 17 anos e agora com 22 você vê um crescimento absurdo nesse período de tempo. Ele está se consolidando numa emissora de grande porte. A leveza vai contrapor com a responsabilidade de estar no SBT.

João Silva fez questão de deixar claro, novamente, que não liga para a alcunha de "filho do Faustão". "De forma alguma", bradou ele.