Hypolito não culpa outros por perder R$ 10 milhões: 'Eu que fui criança'

Hypolito disse também que não tinha tempo para prestar atenção na sua vida financeira e, por isso, não culpa ninguém pelos problemas que ocorreram: "Era muito criança".

Eu realmente me culpo porque não tinha tempo pra nada. Eu treinava de 7h30 da manhã ao meio-dia, aí depois eu almoçava, fazia fisioterapia, aí eu voltava a treinar de 14h às mais ou menos 17h, e eu ainda fiz faculdade. Hypolito

O ex-BBB confessou que não tinha gastos supérfluos e dedicava tudo que tinha à família. "Desde os 15 anos, eu cuido da minha família toda. Meu dinheiro não foi usado só por mim. Eu ainda ajudo a minha família toda. Eu tenho uma responsabilidade sobre muitas pessoas, e eu tenho orgulho disso."

Antigamente, o que eu fazia era sempre dar dinheiro. Acho que essa não é a maneira que você educa, a gente educa dando conhecimento Diego Hypólito

Ele explicou, recentemente em entrevista ao podcast Selfie Service, que, em decorrência disso, perdeu mais de R$ 10 milhões. "Isso em meses. A gente foi despejado. Aí do nada, depois de ter tudo, não tinha dinheiro para comprar um café", afirmou.

BBB reacendeu a chama de Hypolito

Diego revelou que se desestabilizou com a dinâmica do reality e "murchou" ao decorrer do programa. "Eu sou uma pessoa que é muito difícil de brigar com, então... Achei difícil! Toda segunda-feira era um dia muito cansativo mentalmente pra mim. Eu tava muito bem preparado psicologicamente, mas, quando entrei na casa, fui me desestabilizando durante o tempo, e no final do programa eu tava muito murcho."