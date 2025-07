Balé da Cidade de SP é alvo de repúdio no Sul; coreógrafo se manifesta

O espetáculo Réquiem SP, do Balé da Cidade, foi alvo de uma moção da câmara de vereadores de Joinville (SC).

O que aconteceu

O Balé da Cidade de São Paulo apresentou o espetáculo na Noite de Gala do 24º Festival de Dança no domingo. No dia seguinte, o vereador Brandel Junior (PL) apresentou uma moção de repúdio.

Brandel expressou "preocupação" com o uso de recursos públicos para promover manifestações que "possam ferir valores familiares, espirituais e sociais". A moção foi aprovada com unanimidade pelos vereadores.