Francisco e Flor Gil homenageiam Preta Gil com tatuagem: 'Típico de mainha'

Francisco Gil, 30, e Flor Gil, 16, fizeram uma tatuagem em tributo à saudosa Preta Gil, mãe do primeiro e tia da segunda.

O que aconteceu

O cantor e a estudante de música gravaram o nome da cantora em suas mãos. O registro da homenagem foi compartilhado por ele, nos stories de seu Instagram. "Típico de mainha. Agora foi a nossa vez", escreveu ela, numa alusão ao fato de a própria Preta ter o hábito de tatuar os nomes de familiares e amigos próximos.

Preta Gil morreu no último dia 20, em Nova York. Seu corpo foi cremado cinco dias depois, no Cemitério da Penitência, na sequência do velório realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.