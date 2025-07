É nosso! Diferente de Veneza, Festival de Toronto exalta cinema brasileiro

Clássico de 1975, "Iracema: Uma Transa Amazônica" (Jorge Bodanzky e Orlando Senna) acaba de voltar aos cinemas brasileiros em uma cópia restaurada e em 4K (de ultra-alta definição). O drama documental acompanha um motorista em Belém que oferece carona a uma jovem prostituta pela rodovia Transamazônica. Ali, eles testemunham mazelas escondidas pela ditadura militar da época —como o desmatamento, a escravidão e as más condições de trabalho e saúde.

O filme, rodado em plena ditadura militar, chegou a ser censurado e só estreou no Brasil em 1980. "Ele expõe como o modelo de desenvolvimento do governo militar trouxe muitos problemas —como as queimadas, a questão dos povos ribeirinhos e da Amazônia... e a prostituição infantil", lembra Flavia Guerra.

Embora tenha passado meio século, a temática do filme segue atual, defende Jorge Bodanzky. "Olhamos 50 anos para trás e vemos como as coisas continuam iguais. Trabalho escravo, ocupação irregular da terra, queimadas, gado? Continua aqui, e de uma forma mais exacerbada. O filme tem essa triste realidade", avalia. "Em relação à produção, a cópia ficou muito bem restaurada; parece um filme de hoje".

Edna de Cássia, paraense de origem indígena que interpreta a protagonista, defende que a nova geração assista ao filme para entender os problemas que persistem. "O filme continua novo", concorda a atriz.

O longa serve com um "documento de formação de gerações", enquanto o diretor insere o espectador dentro de uma "expedição". No caso deste filme, ele diz se debruçar sobre o "maior projeto da ditadura militar": a Rodovia Transamazônica, também conhecida como BR-230. "Mas as dificuldades e riscos do cinema continuam os mesmos, se você retrata a realidade. Isso continua, talvez até pior", diz Bodanzky.

