Dona de Mim hoje (31): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (31) em "Dona de Mim" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O show de Lui Lorenzo é um sucesso. Ricardo e Rebeca se estranham. Ayla se desespera ao ver Caco conversando com Gisele. Abel faz um discurso emocionado pelos 60 anos da Boaz, e afirma que Jaques jamais será o presidente da empresa. Ayla se esconde de Caco. Vanderson prende Leo no banheiro e pega Sofia. Jaques manda Danilo seguir Vanderson, que parte de carro com Sofia. Vanderson liga para Abel e exige o dinheiro prometido em troca de Sofia. Abel ameaça prender Jaques, Tânia e Ricardo. Nanda questiona a gravidez de Katinha. Leo consegue se libertar.