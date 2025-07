'Amores Materialistas': Uma comédia romântica boa, mas convencional

O filme tem Jenna Ortega, a Wandinha, e Barry Keoghan, ator superestimado que ficou famoso ao dançar nu no filme "Saltburn", ambos atuando muito mal. The Weeknd nem atua, é péssimo. Não há propriamente um roteiro, e tem pouca música. Mas os fãs do cantor estão carregando o filme para as alturas.

"Hurry Up Tomorrow", 2025

Direção Trey Edward Shults

Elenco The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan

Classificação 16 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer)

Imagem: Paramount+/Divulgação

FIQUE DE OLHO

Foi necessário esperar alguns episódios ficarem disponíveis para constatar que não é só mais uma daquelas tentativas caça-níqueis de ressuscitar antigas séries que fizeram muito sucesso. Ressuscitar no caso é uma boa expressão, porque o malvado favorito Dexter acorda do coma depois de ser baleado por seu filho. Essa sequência tem o mesmo clima do original e até agora os roteiros estão muito bons. Vale acompanhar os episódios. "Dexter: Ressurreição", 2025 | Criação - Clyde Phillips| Elenco - Michael C. Hall, Uma Thurman, Jack Alcott | Classificação - 14 anos | Onde - Paramount+

Imagem: Warner Bros./Divulgação

PARA MARATONAR

Uma proposta de maratona só para os fortes. São simplesmente 327 episódios, agora disponíveis ao mesmo tempo no Prime. Estão concentradas ali as aventuras dos irmãos Sam e Dean Winchester, que aprenderam com o pai a caçar criaturas sobrenaturais. A série teve bons índices de audiência em uma década e meia de produção. É raro uma atração tão longa segurar a onda como esta aqui conseguiu. "Supernatural", 2005-2016 | Criação - Eric Kripke | Elenco - Jensen Ackles, Jared Padalecki, Mark Sheppard | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video