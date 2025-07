Casa Flip+Motiva debate COP30 e futuro das cidades; veja programação

A programação da Casa Flip+Motiva se debruça sobre questões ambientais e urbanas, com mesas sobre a naturalização de escolas, o futuro das cidades e o papel da natureza na educação. Os debates contam com nomes como Itamara Soalheiro, Dayana Araújo, Miriam Esposito, Bianca Tavolari e Nuno Sampaio.

As mesas também vão debater temas como a exploração da linguagem na poesia e no romance, com nomes como Mar Becker, Bruna Beber, Felipe Franco Munhoz e Lilian Sais. Além dos painéis e palestras, o espaço oferece oficinas interativas.

Casa Flip+Motiva

Período: 31 de julho a 03 de agosto

Horários: das 10h às 20h (31/07 a 02/08) / das 10h às 14h (03/08)

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 384 - centro histórico de Paraty (RJ)