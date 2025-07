Cantor gospel baleado por PM vai fazer cirurgia, diz Fernanda Ganzarolli

O hospital e assessoria de João Igor foram questionados sobre o novo procedimento. Este texto será atualizado quando houver mais informações.

Baleado em terminal rodoviário

Cantor foi atingido no braço e na perna por um PM na plataforma 13 do terminal. O agente estava fardado e havia terminado o turno de serviço quando entrou em confronto com João Igor e o irmão do cantor, informou a Polícia Militar. A causa da confusão não foi divulgada.

Conflito terminou com disparos dentro de um ônibus, disse a PM. Um deles tentou tomar a arma do agente, afirmou o comandante Alexandre Guedes, da PMESP, à Record TV.

Amiga de João Igor, a influenciadora Fernanda Ganzarolli disse que ele estava viajando para cumprir uma agenda de shows quando foi baleado. A reportagem apurou que uma igreja da cidade de Duartina, no interior de São Paulo, anunciou um show do jovem para as 19h30 desta quarta-feira (30). Ele também faria apresentações em igrejas dos municípios de Vera Cruz e Bauru, no interior paulista, amanhã e na sexta-feira (1º).

Quem é João Igor

Cantor gospel compartilha nas redes sociais suas pregações e músicas gospel. Em um dos vídeos, ele prega na casa do MC Daniel. Ele tem mais de 981 mil seguidores no Instagram. Antes de ser baleado, o cantor divulgou no Instagram que seu primeiro álbum será lançado no dia 15 de agosto.