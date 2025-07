Ator mirim de Chico Bento ganha prêmio e emociona: 'Tô tremendo tudo'

O jovem ator Isaac Amendoim, 12, roubou a cena na cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2025, realizada ontem na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio.

Intérprete do adorado Chico Bento no live-action "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", o jovem não conteve as lágrimas ao receber o troféu de melhor longa infantil, concedido ao filme dirigido por Fernando Fraiha.

"Tô tremendo tudo", confessou Isaac, visivelmente emocionado, ao subir ao palco. O momento viralizou nas redes sociais, com espectadores celebrando a espontaneidade do artista mirim.