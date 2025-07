'As Filhas da Senhora Garcia': com quem Valéria fica no final da novela?

Finais alternativos

Apesar do final oficial, outros dois alternativos foram gravados pela emissora mexicana. Em um deles, disponível no YouTube, Valeria escolhe Nicolás Portilla como seu grande amor. Nessa versão, Nicolás visita Valeria na casa de Ofelia e conta que decidiu se mudar para Boston. Diante disso, Valeria diz que não quer ficar longe e confessa que está perdidamente apaixonada por ele. Nicolás fica surpreso com a declaração e diz que também a ama. Por fim, eles selam o amor com um beijo apaixonado.

No outro final alternativo, Valeria fica com Arturo Portilla. A cena é bastante parecida com a que Valeria tem com Nicolás. Do lado de fora da casa de Ofelia, Arturo espera por Valeria, que se encontra com ele para avisar que não vai mais a Paris participar de uma campanha publicitária como modelo. Os dois se declaram e dizem que gostariam de ter uma nova chance para ficarem juntos, encerrando sua história com um beijo carinhoso.