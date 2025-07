Arnaldo Antunes: 'Leminski era um elo entre a cultura e a contracultura'

As frases de Arnaldo na Flip

Arnaldo Antunes foi destaque em 1º dia de Flip Imagem: LEO AVERSA

Ele era um elo entre a cultura e a contracultura, erudito e popular, fácil e difícil, caprichoso e relaxado. Ele discorria com desenvoltura sobre a poesia de várias épocas e línguas diferentes. Era um exemplo de erudição sem empáfia nenhuma, trazendo dos clássicos o que era vital, libertário na forma e no conteúdo.

Na cena cultural, ele faz muita falta, assim como o Wally Salomão, o Décio Pignatari, o Haroldo de Campos, a Cássia Eller, o Itamar Assunção, o Zé Celso. São esses buracos que ficam.