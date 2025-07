'Amores Materialistas' é baseado em uma história real? Veja o que se sabe!

"Amores Materialistas", que estreia hoje nos cinemas brasileiros, conta a história de Lucy (Dakota Johnson), uma casamenteira dividida entre Harry (Pedro Pascoal), um empresário romântico e misterioso, e John (Chris Evans), um ex que ainda tenta se encontrar.

É baseado em uma história real?

A produção não é baseada em uma história real, mas o passado de Celine Song, diretora do filme, como casamenteira inspira a trama. No filme, Celine quis focar nos ideais mais profundos de uma relação. "Aprendi mais sobre as pessoas e o que se passa em seus corações, do que em qualquer outro período da minha vida", disse a diretora.