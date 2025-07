Levitação e vozes demoníacas: a história real do exorcismo de 'O Ritual'

Curiosamente, muitos elementos do caso de Emma Schmidt aparecem na obra literária "O Exorcista", de William Peter Blatty, na qual o filme homônimo foi inspirado. Embora o autor tenha se baseado principalmente no caso de Roland Doe (1949), as semelhanças são impressionantes.

David Midell, diretor de "O Ritual", acredita que Blatty pesquisou certamente o caso de Schmidt durante seu processo criativo. Entre as semelhanças estão a dinâmica entre um padre experiente e um noviço, os sintomas físicos extremos e até detalhes específicos como a rejeição sexual por parte de uma figura paterna.

Mais de nove décadas depois, o caso de Emma Schmidt continua a fascinar e perturbar, servindo como um marco na história dos exorcismos documentados e levantando questões eternas sobre os limites entre a fé, a medicina e o sobrenatural.