William Bonner sobre ver cenas de sexo no Jornal Nacional: 'Pânico'

William Bonner, 61, lembrou de seu pânico quando viu cenas de sexo na antiga redação do Jornal Nacional (Globo), no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Âncora do Jornal Nacional revelou seu espanto com a situação inesperada. Ele deu detalhes do ocorrido no videocast "O Futuro Já Começou", do Fantástico, apresentado por Renata Capucci.

Jornalista pensou que estava acontecendo um incêndio. "Era uma coisa fora do normal e a primeira coisa que você pensa com gritaria em um estúdio é fogo, mas não tinha fogo, não tinha fumaça. Depois pensei que fosse um rato. Angela Garambone, que era a editora do Jornal Nacional, viu a minha expressão perdida e apontou para um móvel que tinha televisões que mostravam a concorrência, uma tela tinha a Globo RJ e outra a Globo de rede."