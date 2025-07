Por que Virginia ganhou um caminhão de flores de Felipe Amorim?

Além disso, Virginia e Felipe Amorim são clientes da mesma agência, a Textos + Ideias. Assim, é natural que os influenciadores se "ajudem" em ações para a internet.

De fato, o caminhão de flores rendeu uma enorme repercussão nas redes sociais. Como Virginia ficou solteira este ano, houve quem especulasse sobre outras intenções no envio do buquê gigante, e até a namorada de Felipe se "posicionou" a respeito. "Pra qualquer cantor, é ótimo uma influenciadora como a Virginia postar a música, eu fico feliz por ele. Feliz por ela estar divulgando uma música dele", disse Duda Kropf no Instagram.